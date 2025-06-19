Бакаев подписал контракт с «Локо». Вингер взял 7-й номер в клубе (Иван Карпов)
Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом».
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его информации, полузащитник будет выступать в клубе под 7-м номером.
Ранее Карпов писал, что контракт футболиста будет рассчитан на 2 года. По нему игрок будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц.
Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках» на правах аренды из «Зенита». Петербургский клуб ранее объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента.
Зелимхан забил 4 гола в 25 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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