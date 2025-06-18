«Пари НН» объявил об уходе Гоцука. Защитник – рекордсмен по матчам за клуб
Кирилл Гоцук покидает «Пари НН».
Нижегородский клуб объявил об уходе 32-летнего защитника в связи с истечением контракта.
Гоцук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Пари НН» (168), 104 из них он провел в Премьер-лиге. На его счету 14 голов и 10 результативных передач в составе клуба.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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