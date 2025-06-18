«Пари НН» объявил об уходе Гоцука. Защитник – рекордсмен по матчам за клуб

Кирилл Гоцук покидает «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил об уходе 32-летнего защитника в связи с истечением контракта.

Гоцук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Пари НН » (168), 104 из них он провел в Премьер-лиге. На его счету 14 голов и 10 результативных передач в составе клуба.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .