5 лучших результатов 1-го тура КЧМ в фэнтези – у игроков «Баварии»

Мюнхенцы показали 5 лучших результатов в 1-м туре фэнтези-турнира КЧМ на Спортсе.

Джамал Мусиала вышел на замену на 61-й минуте и поучаствовал в разгроме «Окленд Сити » 3 мячами, один из них – с пенальти, который он сам заработал. Всего у полузащитника «Баварии» 18 очков (+1 за игру, +15 за голы, +2 за заработанный пенальти) – это лучший результат тура. Мусиалу выбрали всего 2 игрока (0,05%).

17 очков набрал полузащитник Томас Мюллер за 2+1. Его выбрали 2,5% фэнтези-менеджеров. Столько же очков получил Майкл Олисе за 2+2. Он есть в 27,7% команд.

15 очков принес защитник Саша Боэ , у него 1+1. Его выбрали 29 фэнтези-менеджеров (0,7%). У Кингсли Комана 14 очков, полузащитник сделал 2+1. С ним в команде играют 2,2% фэнтези-менеджеров.

Лучший результат среди тех, кто не играет за «Баварию», показали вратарь «Интер Майами » Оскар Устари и полузащитник «Ювентуса » Франсишку Консейсау – оба набрали по 13 очков.

Дедлайн для замен перед 2-м туром – 19:00 мск в четверг.

👉 Моя команда на КЧМ