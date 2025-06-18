Телеграм-канал «Спортивный маркетолог» выпустил курс о маркетинге в спорте

Автор телеграм-канала «Спортивный маркетолог» выпустил курс о маркетинге в спорте.

Спортивный маркетолог Артем Парамазов выпустил мини-курс «ПРО маркетинг в спорте». Формат – pdf-заметки с ключевой информацией и акцентом на примерах. Внутри два модуля: «Погружение» и «Практика». Курс подходит как для новичков, так и для профи.

Те, кто возьмут весь курс до 30 июня, получат шанс на стажировку в одном из клубов: ХК «Сибирь», ФК «Рубин», ФК «Акрон».