Телеграм-канал «Спортивный маркетолог» выпустил курс о маркетинге в спорте
Автор телеграм-канала «Спортивный маркетолог» выпустил курс о маркетинге в спорте.
Спортивный маркетолог Артем Парамазов выпустил мини-курс «ПРО маркетинг в спорте». Формат – pdf-заметки с ключевой информацией и акцентом на примерах. Внутри два модуля: «Погружение» и «Практика». Курс подходит как для новичков, так и для профи.
Те, кто возьмут весь курс до 30 июня, получат шанс на стажировку в одном из клубов: ХК «Сибирь», ФК «Рубин», ФК «Акрон».
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спортивный маркетолог»
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