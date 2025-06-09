«Парма» объявила об уходе Киву. Тренер возглавит «Интер»

Кристиан Киву покинул «Парму».

Итальянский клуб объявил о расторжении контракта с 44-летним специалистом по взаимному согласию.

Румынский тренер возглавлял «Парму» с февраля этого года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью, потерпела 3 поражения и поднялась с 18-го места в Серии А на 16-е.

Ранее сообщалось, что Киву станет главным тренером «Интера ».