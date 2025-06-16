«Парма» хочет назначить ван Боммела. Де Росси тоже в списке кандидатов на пост тренера
«Парма» может назначить Марка ван Боммела на пост главного тренера.
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Ранее Кристиан Киву покинул «Парму» и возглавил «Интер».
Марк ван Боммел рассматривается в качестве возможной замены Киву. Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Антверпен».
Кроме того, в список кандидатов на пост тренера «Пармы» входит Даниэле де Росси, ранее возглавлявший «Рому».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28301 голос
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости