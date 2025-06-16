«Парма» хочет назначить ван Боммела. Де Росси тоже в списке кандидатов на пост тренера

«Парма» может назначить Марка ван Боммела на пост главного тренера.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио . Ранее Кристиан Киву покинул «Парму» и возглавил «Интер».

Марк ван Боммел рассматривается в качестве возможной замены Киву. Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Антверпен».

Кроме того, в список кандидатов на пост тренера «Пармы» входит Даниэле де Росси, ранее возглавлявший «Рому».