Президент ялтинского «Рубина»: «Мы доказали, что Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России»

В ялтинском «Рубине» рады высокой оценке крымским клубам от президента ФНЛ.

Наиль Измайлов заявил для «РБ Спорт»: «Доволен тем, что наконец клубы из Крыма и Севастополя могут играть с другими клубами России. Команды показывают хороший результат, красивую игру. Мы очень довольны».

«Мы очень благодарны Футбольной национальной лиге и ее президенту Наилю Измайлову за то, что полтора года назад они поверили в нас и наши возможности, пригласив крымские клубы в большую футбольную семью.

За это время мы доказали, что достойны не просто выступать, но и бороться за самые высокие места, а Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России.

Надеемся, что этот успешный опыт поможет командам наших исторических территорий также войти в ФНЛ », – отреагировал президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников.

«Рубин» завоевал серебряные медали Леон Второй лиги Б группы 1 сезона 2023 года.