Гендиректор «Аль-Хилаля» сообщил, что Индзаги давно согласился возглавить команду: «Все решили, но не подписывали до финала ЛЧ». «Интер» чувствует себя преданным

Симоне Индзаги решил возглавить «Аль-Хилаль» еще до завершения сезона.

«Может показаться, что все случилось быстро, но это результат тяжелой работы. Ему предстояло провести важный матч, поэтому он попросил не поднимать эту тему, пока не состоится финал [Лиги чемпионов]. Все было решено, но не было подписано до финала: из уважения он попросил нас подождать, и это, конечно, справедливо.

В этом сезоне мы стали вторыми – это ниже ожидаемого уровня. И от нового тренера мы ожидаем, что он поможет нам снова победить и вернуть чемпионский титул», – сказал Эстеве Кальсада, гендиректор «Аль-Хилаля».

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, у руководства «Интера» это заявление вызвало серьезное раздражение. Миланцы чувствуют себя преданными тренером, поскольку до последнего момента о продлении контракта с Индзаги говорилось почти как о решенном деле.