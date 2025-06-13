Во «Фламенго» заявили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по Жерсону
Во «Фламенго» сообщили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по Жерсону.
Ранее сообщалось, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.
«Мы не ведем никаких переговоров с «Зенитом» по Жерсону. Больше мне нечего сказать о слухах», – сказал спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото.
Жерсон в этом сезоне провел за «Фламенго» 25 матчей, забил гол и отдал 4 ассиста. Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2030 года.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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