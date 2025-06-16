Валерий Карпин: «Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали. Как долго думал, сказать сейчас не могу»

Валерий Карпин рассказал, почему согласился возглавить «Динамо».

56-летний специалист подписал контракт на 3 года с московским клубом.

«Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал.

Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали», – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.