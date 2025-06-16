Валерий Карпин: «Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали. Как долго думал, сказать сейчас не могу»
Валерий Карпин рассказал, почему согласился возглавить «Динамо».
56-летний специалист подписал контракт на 3 года с московским клубом.
«Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал.
Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали», – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?27758 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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