Дибала о стычке с Гендузи в римском дерби: «У этого француза длинный язык, он все время провоцирует молодых игроков. Это меня по-настоящему разозлило»

Пауло Дибала объяснил стычку с Маттео Гендузи в римском дерби.

В матче между «Лацио » и «Ромой» в апреле 2024 года между французом и аргентинцем разгорелся конфликт, в ходе которого Гендузи схватил Дибалу за горло. После того как партнеры их разняли, оба футболиста подошли к судье. Дибала при этом наклонился и достал щиток, на который нанесено его фото с кубком мира, и продемонстрировал его сопернику. Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, пенальти – 4:2).

«У этого француза длинный язык – особенно он раздражает молодых игроков, он все время их провоцирует. Он говорил им: «Я куплю вам билет и отправлю вас домой», – он всегда относился так к молодым игрокам. Например, Соуле в прошлом сезоне играл за «Фрозиноне» и рассказывал нам, что он (Гендузи – Спортс’‘) всегда говорил ему: «Я куплю тебе билет, и ты поедешь домой, в Аргентину».

Это меня по-настоящему разозлило, и на поле я хотел ему отомстить. Я все высказал. Потом я вспомнил, что недавно получил щиток с фотографией с кубком мира, и показал его ему. Он ничего не ответил», – рассказал Дибала в подкасте Серхио Агуэро La Casa del Kun.