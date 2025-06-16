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Джеко перейдет в «Фиорентину». Контракт 39-летнего форварда по схеме «1+1», зарплата – 2 млн евро в год и бонусы

Эдин Джеко продолжит карьеру в «Фиорентине».

39-летний нападающий из Боснии и Герцеговины находится в статусе свободного агента после ухода из «Фенербахче».

Джеко договорился с «Фиорентиной» о контракте по схеме «1+1». Соглашение продлится автоматически, если Эдин проведет определенное количество игр.

Как сообщает Николо Скира, Джеко будет зарабатывать 2 миллиона евро в год плюс бонусы. По данным Фабрицио Романо, зарплата боснийца составит 1,5-1,8 млн в год.

Форвард забил 14 голов в 35 матчах чемпионата Турции и стал вторым в списке лучших бомбардиров «Фенербахче». Подробная статистика Эдина, игравшего в Италии за «Рому» и «Интер», доступна здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
logoФиорентина
logoЭдин Джеко
деньги
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
Фабрицио Романо
logoФенербахче
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
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