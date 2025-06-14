Пиоли возглавит «Фиорентину». Экс-тренер «Милана» подпишет трехлетний контракт в июле
Стефано Пиоли возглавит «Фиорентину».
Итальянский специалист подпишет трехлетний контракт с «фиалками» в июле, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Формальные шаги ожидаются в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что Пиоли покинет «Аль-Наср», который тренировал с сентября 2024-го. До этого он возглавлял «Милан» в течение 5 лет, с «россонери» он выиграл чемпионат Италии.
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Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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