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Пиоли возглавит «Фиорентину». Экс-тренер «Милана» подпишет трехлетний контракт в июле

Стефано Пиоли возглавит «Фиорентину».

Итальянский специалист подпишет трехлетний контракт с «фиалками» в июле, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 

Формальные шаги ожидаются в ближайшие недели. 

Ранее сообщалось, что Пиоли покинет «Аль-Наср», который тренировал с сентября 2024-го. До этого он возглавлял «Милан» в течение 5 лет, с «россонери» он выиграл чемпионат Италии. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoФиорентина
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСтефано Пиоли
logoМилан
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Фабрицио Романо
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