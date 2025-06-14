Пиоли возглавит «Фиорентину». Экс-тренер «Милана» подпишет трехлетний контракт в июле

Стефано Пиоли возглавит «Фиорентину».

Итальянский специалист подпишет трехлетний контракт с «фиалками» в июле, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Формальные шаги ожидаются в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Пиоли покинет «Аль-Наср», который тренировал с сентября 2024-го. До этого он возглавлял «Милан» в течение 5 лет, с «россонери» он выиграл чемпионат Италии.