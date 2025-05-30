«Фенербахче» сообщил об уходе Джеко и Тадича

Эдин Джеко и Душан Тадич уходят из «Фенербахче».

Стамбульский клуб опубликовал сообщение, в котором поблагодарил боснийца и серба за игру в составе команды на протяжении двух сезонов.

Джеко , которому в марте этого года исполнилось 39 лет, за 71 матч в чемпионате Турции забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Тадича (36 лет) – 73 игры в лиге, 21 гол и 27 ассистов.