«Фенербахче» сообщил об уходе Джеко и Тадича
Эдин Джеко и Душан Тадич уходят из «Фенербахче».
Стамбульский клуб опубликовал сообщение, в котором поблагодарил боснийца и серба за игру в составе команды на протяжении двух сезонов.
Джеко, которому в марте этого года исполнилось 39 лет, за 71 матч в чемпионате Турции забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Тадича (36 лет) – 73 игры в лиге, 21 гол и 27 ассистов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
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