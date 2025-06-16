«Реал» и Браим продлят контракт до 2030 года. Соглашение почти достигнуто
«Реал» близок к продлению контракта с Браимом Диасом.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб и 25-летний полузащитник почти достигли договоренности в результате переговоров, продолжающихся уже около двух недель. Новое соглашение будет рассчитано еще на 5 лет – до 2030 года.
Действующий контракт Браима с «Реалом» истекает в 2027 году. В минувшем сезоне хавбек отметился 4 голами и 2 ассистами в 31 матче Ла Лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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