Глебов о переезде в Москву: «Не скажу, что не замечал высокий уровень цен, но важнее, как ты живешь. Если в дорогие места ходить, расходы выше будут»

Данил Глебов сравнил жизнь в Москве и Ростове-на-Дону.

В феврале полузащитник перешел в «Динамо» из «Ростова».

«Как изменилась моя жизнь после переезда из Ростова в Москву? Первое, что почувствовал – в Москве как будто время идет быстрее. Я с утра уезжаю на базу, потом делаю процедуры, иду в зал, а уже, условно, три часа. В Ростове же жизнь как будто более размеренная.

Уровень цен в Москве и Ростове? Понятно, что если в дорогие места ходить, то расходы выше будут. Сказать, что не замечал высокий уровень цен в Москве – будет неправдой. Но тут важнее, как ты живешь. И Москва, и Ростов по-своему хороши», – сказал полузащитник «Динамо ».