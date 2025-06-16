«Краснодар» подписал защитника Стежко, контракт – до 2028 года. Воспитанник клуба играл за «Черноморец» в прошлом сезоне

Виталий Стежко перешел из «Черноморца» в «Краснодар».

Краснодарский клуб объявил о подписании соглашения с 28-летним центральным защитником.

Договор рассчитан до завершения сезона-2027/28.

Виталий Стежко является воспитанником «Краснодара ». В прошлом сезоне футболист выступал за «Черноморец », за который провел 30 матчей в Первой лиге, забив два гола и сделав одну передачу.

Ранее сообщалось , что «быки» заплатят 40 миллионов рублей за футболиста.

Фото: t.me/fckrasnodar