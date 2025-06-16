«Краснодар» подписал защитника Стежко, контракт – до 2028 года. Воспитанник клуба играл за «Черноморец» в прошлом сезоне
Виталий Стежко перешел из «Черноморца» в «Краснодар».
Краснодарский клуб объявил о подписании соглашения с 28-летним центральным защитником.
Договор рассчитан до завершения сезона-2027/28.
Виталий Стежко является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне футболист выступал за «Черноморец», за который провел 30 матчей в Первой лиге, забив два гола и сделав одну передачу.
Ранее сообщалось, что «быки» заплатят 40 миллионов рублей за футболиста.
Фото: t.me/fckrasnodar
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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