«Краснодар» выкупит своего 28-летнего воспитанника Стежко у «Черноморца» за 40 млн рублей (Иван Карпов)

«Краснодар» вернет своего воспитанника.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «быки» близки к трансферу защитника «Черноморца» Виталия Стежко. Стоимость сделки составит около 40 миллионов рублей, игрок подпишет контракт на 3 года и будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр пройдет сегодня, контракт будет подписан в ближайшие дни.

К кандидатуре 28-летнего футболиста «Краснодар» обратился после срыва трансфера Максима Осипенко из «Ростова».

Стежко – воспитанник «Краснодара», за вторую команды «быков» он провел 111 матчей. В минувшем сезоне Мелбет Первой на его счету 30 игр.

Стежко – лучший защитник Первой лиги прямо сейчас. Благодаря ему «Черноморец» все еще в гонке за РПЛ