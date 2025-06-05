«Краснодар» выкупит своего 28-летнего воспитанника Стежко у «Черноморца» за 40 млн рублей (Иван Карпов)
«Краснодар» вернет своего воспитанника.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «быки» близки к трансферу защитника «Черноморца» Виталия Стежко. Стоимость сделки составит около 40 миллионов рублей, игрок подпишет контракт на 3 года и будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
Медосмотр пройдет сегодня, контракт будет подписан в ближайшие дни.
К кандидатуре 28-летнего футболиста «Краснодар» обратился после срыва трансфера Максима Осипенко из «Ростова».
Стежко – воспитанник «Краснодара», за вторую команды «быков» он провел 111 матчей. В минувшем сезоне Мелбет Первой на его счету 30 игр.
Стежко – лучший защитник Первой лиги прямо сейчас. Благодаря ему «Черноморец» все еще в гонке за РПЛ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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