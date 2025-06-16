Рибери о «Бока Хуниорс»: «Я большой поклонник команды, она вполне может выиграть КЧМ. Надеюсь когда-нибудь посетить Аргентину, там потрясающая атмосфера»
Франк Рибери считает, что «Бока» может выиграть КЧМ.
«Я большой поклонник «Бока Хуниорс». Надеюсь когда-нибудь посетить Аргентину, там потрясающая атмосфера. Команда вполне может выиграть клубный чемпионат мира.
Их подход, менталитет и настрой – все на высшем уровне. Это будет серьезное испытание для «Бока Хуниорс», но то же самое можно сказать и о «Баварии», и о других клубах. Постараюсь следить за тем, что происходит на турнире», – сказал экс-игрок «Баварии».
Мюнхенцы – соперники «Боки» по групповой стадии КЧМ. Также аргентинцам предстоит сыграть с «Бенфикой» и новозеландским «Оклендом».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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