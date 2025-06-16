Рибери о «Бока Хуниорс»: «Я большой поклонник команды, она вполне может выиграть КЧМ. Надеюсь когда-нибудь посетить Аргентину, там потрясающая атмосфера»

Франк Рибери считает, что «Бока» может выиграть КЧМ.

«Я большой поклонник «Бока Хуниорс ». Надеюсь когда-нибудь посетить Аргентину, там потрясающая атмосфера. Команда вполне может выиграть клубный чемпионат мира.

Их подход, менталитет и настрой – все на высшем уровне. Это будет серьезное испытание для «Бока Хуниорс», но то же самое можно сказать и о «Баварии», и о других клубах. Постараюсь следить за тем, что происходит на турнире», – сказал экс-игрок «Баварии».

Мюнхенцы – соперники «Боки» по групповой стадии КЧМ . Также аргентинцам предстоит сыграть с «Бенфикой» и новозеландским «Оклендом».