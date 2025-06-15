Фанаты «Баварии» на матче КЧМ вывесили баннер о коррупционном скандале в ФИФА в 2015-м: «Футболом управляют еще хуже, чем раньше!»
Фанаты «Баварии» напомнили о коррупционном скандале в ФИФА на матче клубного ЧМ.
В первом матче группового этапа мюнхенцы разгромили «Окленд Сити» со счетом 10:0.
Во время игры болельщики «Баварии» развернули баннер с надписью: «10 лет Baur au Lac – футболом управляют еще хуже, чем раньше! К черту ФИФА!»
Baur au Lac – отель в Цюрихе, где в мае 2015 года несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы властями Швейцарии по обвинению в коррупции. Скандал привел к отставке главы ФИФА Йозефа Блаттера спустя 5 дней после переизбрания.
Фото: x.com/kerry_hau
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Керри Хау
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