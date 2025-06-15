Фанаты «Баварии» на матче КЧМ вывесили баннер о коррупционном скандале в ФИФА в 2015-м: «Футболом управляют еще хуже, чем раньше!»

Фанаты «Баварии» напомнили о коррупционном скандале в ФИФА на матче клубного ЧМ.

В первом матче группового этапа мюнхенцы разгромили «Окленд Сити » со счетом 10:0.

Во время игры болельщики «Баварии» развернули баннер с надписью: «10 лет Baur au Lac – футболом управляют еще хуже, чем раньше! К черту ФИФА!»

Baur au Lac – отель в Цюрихе, где в мае 2015 года несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы властями Швейцарии по обвинению в коррупции. Скандал привел к отставке главы ФИФА Йозефа Блаттера спустя 5 дней после переизбрания.

Фото: x.com/kerry_hau