«Однажды Эстеван будет признан лучшим игроком в мире». Президент «Палмейраса» Лейла о 17-летнем вингере, которого ждет «Челси»
Президент «Палмейраса» считает, что Эстеван станет лучшим игроком в мире.
В прошлом году «Челси» купил 17-летнего вингера у бразильского клуба за 34+27 млн евро. Игрок может присоединиться к английскому клубу летом.
В 2024-м Эстеван провел 31 матч за «Палмейрас» в бразильской лиге и набрал 22 (13+9) очка по системе «гол+пас».
«Эстеван – зрелищный игрок. Готов ли он уже к выступлению в АПЛ? Решение остается за «Челси». Но однажды он будет признан лучшим игроком в мире.
Это потрясающий парень, он будет блистать в Европе», – сообщила президент «Палмейраса» Лейла Перейра.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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