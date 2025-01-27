«Однажды Эстеван будет признан лучшим игроком в мире». Президент «Палмейраса» Лейла о 17-летнем вингере, которого ждет «Челси»

Президент «Палмейраса» считает, что Эстеван станет лучшим игроком в мире.

В прошлом году «Челси» купил 17-летнего вингера у бразильского клуба за 34+27 млн евро. Игрок может присоединиться к английскому клубу летом.

В 2024-м Эстеван провел 31 матч за «Палмейрас » в бразильской лиге и набрал 22 (13+9) очка по системе «гол+пас».

«Эстеван – зрелищный игрок. Готов ли он уже к выступлению в АПЛ ? Решение остается за «Челси ». Но однажды он будет признан лучшим игроком в мире.

Это потрясающий парень, он будет блистать в Европе», – сообщила президент «Палмейраса» Лейла Перейра.