Миранчук останется в «Сьоне» еще на сезон, считает агент: «Он видит себя в команде, но если хороший клуб заинтересуется – можно переговорить. Сейчас такого интереса нет»
Россиянин стал игроком швейцарского клуба в сентябре 2024-го. В минувшем сезоне 29‑летний полузащитник провел за «Сьон» 24 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи.
Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года.
– Обсудили ли с Антоном Миранчуком его дальнейшие планы? Как он смотрит на свое будущее в «Сьоне»?
– На сегодняшний день он видит себя в команде. В то же время нужно понимать, что если будет интересное предложение, которое будет устраивать и клуб, и Антона, то, вполне вероятно, можно будет его рассмотреть.
– Сейчас таких предложений нет?
– К нам точно никто не обращался. Насколько понимаю, в клуб тоже.
– Получается, будущий сезон Миранчук рассчитывает провести в «Сьоне»?
– Если говорить на сегодняшний день, то да. Но все будет зависеть от предложений. Если кто‑то из хороших клубов им заинтересуется, то можно будет переговорить.
На данный момент такого интереса нет, – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.
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