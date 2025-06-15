Уолкотт о Ливраменто: «Он как правоногий Бэйл. У Валентино есть потенциал стать будущим капитаном сборной Англии»
Тео Уолкотт назвал Валентино Ливраменто правоногим Гаретом Бэйлом.
22-летний защитник «Ньюкасла» выступает за сборную Англии на чемпионате Европы U21.
«Мне нравится, когда он [играет] слева. Он своего рода правоногий Гарет Бэйл по телосложению и по тому, как он бежит. Я чувствую, он был бы идеальным крайним защитником для меня.
Он потенциальный будущий капитан [Англии], просто из-за того, как он ведет себя. У этого игрока есть потенциал стать лидером, и от него хотят большего, потому что видят это в нем, как и я.
От него требуется немного больше, и этот турнир может раскрыть непривычную ему сторону», – сказал Уолкотт, выступавший с Ливраменто за «Саутгемптон».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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