Уолкотт о Ливраменто: «Он как правоногий Бэйл. У Валентино есть потенциал стать будущим капитаном сборной Англии»

Тео Уолкотт назвал Валентино Ливраменто правоногим Гаретом Бэйлом.

22-летний защитник «Ньюкасла » выступает за сборную Англии на чемпионате Европы U21.

«Мне нравится, когда он [играет] слева. Он своего рода правоногий Гарет Бэйл по телосложению и по тому, как он бежит. Я чувствую, он был бы идеальным крайним защитником для меня.

Он потенциальный будущий капитан [Англии], просто из-за того, как он ведет себя. У этого игрока есть потенциал стать лидером, и от него хотят большего, потому что видят это в нем, как и я.

От него требуется немного больше, и этот турнир может раскрыть непривычную ему сторону», – сказал Уолкотт , выступавший с Ливраменто за «Саутгемптон ».