Лукас Барриос: «Любой хотел бы играть за «Реал», каждый игрок в мире мечтает попасть туда. Это очень большая команда на мировом уровне»
Лукас Барриос считает, что все футболисты мечтают выступать за «Реал».
– Хотели бы вы играть за «Реал Мадрид»?
– Любой человек, любой футболист хотел бы играть за такую команду, как «Реал Мадрид». Я думаю, что каждый игрок в мире мечтает попасть туда, я действительно испытываю огромное восхищение к клубу.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с ними, и это очень большая команда на мировом уровне, – заявил бывший нападающий дортмундской «Боруссии» и «Спартака».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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