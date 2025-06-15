Лукас Барриос: «Любой хотел бы играть за «Реал», каждый игрок в мире мечтает попасть туда. Это очень большая команда на мировом уровне»

Лукас Барриос считает, что все футболисты мечтают выступать за «Реал».

– Хотели бы вы играть за «Реал Мадрид»?

– Любой человек, любой футболист хотел бы играть за такую ​​команду, как «Реал Мадрид». Я думаю, что каждый игрок в мире мечтает попасть туда, я действительно испытываю огромное восхищение к клубу.

Мне неоднократно приходилось сталкиваться с ними, и это очень большая команда на мировом уровне, – заявил бывший нападающий дортмундской «Боруссии» и «Спартака».

Лукас Барриос: «ПСЖ» выиграл ЛЧ – это одна из лучших команд в современном футболе, но «Реал» имеет очень долгую историю»