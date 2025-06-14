Лукас Барриос: «ПСЖ» выиграл ЛЧ – это одна из лучших команд в современном футболе, но «Реал» имеет очень долгую историю»

Лукас Барриос ответил на вопрос о лучшем футбольном клубе мира.

– Какая команда сейчас лучшая в мире?

– «Реал» – одна из лучших команд.

Но «ПСЖ » только что выиграл Лигу чемпионов и является одним из лучших клубов в современном футболе. Это одна из лучших команд в мире.

Но с точки зрения история, безусловно, «Реал » имеет очень долгую историю, – сказал бывший нападающий дортмундской «Боруссии» и «Спартака» Лукас Барриос .