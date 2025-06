Почеттино о Пулишиче в сборной США: «Я главный тренер, а не манекен – игроки должны слушать и придерживаться плана. Мы объяснили, почему не включили его в состав»

Маурисио Почеттино и Кристиан Пулишич повздорили на фоне матчей сборной США.

Хавбек «Милана » заявил в подкасте «Call It What You Want», что хотел принять участие в двух товарищеских матчах национальной команды перед началом Кубка КОНКАКАФ (1:2 с Турцией и 0:4 со Швейцарией).

Пулишич сказал, что уважает решение Почеттино не включать его в заявку, но не понимает его.

«Игроки должны слушать и придерживаться нашего плана. Они не могут его диктовать.

Самое важное – это то, что мы объяснили, почему решили не включать его в состав на два товарищеских матча. Если после этого у вас есть какие-то проблемы, то нет, это не моя забота.

Когда я подписал контракт с федерацией, я стал главным тренером. Я не манекен.

Люблю общаться с игроками, но в то же время хочу, чтобы все чувствовали одинаковое уважение со стороны тренерского штаба. Если кому-то это не нравится, окей», – сказал главный тренер сборной США Маурисио Почеттино .

