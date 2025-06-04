«Пулишич должен быть своим Месси для США. Он культовый игрок, попросите ребенка на улице назвать одного футболиста – он вспомнит Кристиана». Почеттино о вингере «Милана»
Маурисио Почеттино хочет, чтобы Кристиан Пулишич стал для США своим Лео Месси.
«Кристиан за последний год продемонстрировал высокий уровень. Он хорошо играет в Европе, а также хорошо играет за сборную. Он очень талантлив и может помочь нам победить.
Вы говорите, что люди сравнивают Месси с ним. Я не хочу проявить неуважение к кому-либо из них, но я думаю, что в этой стране Пулишич должен быть нашим Месси.
Он культовый игрок. Если вы попросите ребенка на улице назвать одного футболиста, то он вспомнит Пулишича», – отметил главный тренер сборной США.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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