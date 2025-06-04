«Пулишич должен быть своим Месси для США. Он культовый игрок, попросите ребенка на улице назвать одного футболиста – он вспомнит Кристиана». Почеттино о вингере «Милана»

Маурисио Почеттино хочет, чтобы Кристиан Пулишич стал для США своим Лео Месси.

«Кристиан за последний год продемонстрировал высокий уровень. Он хорошо играет в Европе, а также хорошо играет за сборную. Он очень талантлив и может помочь нам победить.

Вы говорите, что люди сравнивают Месси с ним. Я не хочу проявить неуважение к кому-либо из них, но я думаю, что в этой стране Пулишич должен быть нашим Месси .

Он культовый игрок. Если вы попросите ребенка на улице назвать одного футболиста, то он вспомнит Пулишича», – отметил главный тренер сборной США .