Андрей Мостовой считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы? У нас хорошая, сильная сборная»
Андрей Мостовой считает, что сборная России отобралась бы на ЧМ.
– Как мы можем оценить силу нынешней сборной?
– Отталкиваться в оценках нужно в матчах с сильными соперниками – Нигерия, Сербия, например. Или Камерун. Считаю, у нас хорошая, сильная сборная.
– Россия отобралась бы на чемпионат мира? 48 команд.
– Да. Почему нет? Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы?
– От кого, на ваш взгляд, зависит, чтобы России дали wild card на ЧМ-2026?
– От тех, кто на самом верху. Нет какого-то определенного конкретного ответа, – сказал вингер «Зенита» и сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?12947 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости