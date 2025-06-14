Андрей Мостовой считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы? У нас хорошая, сильная сборная»

Андрей Мостовой считает, что сборная России отобралась бы на ЧМ.

– Как мы можем оценить силу нынешней сборной?

– Отталкиваться в оценках нужно в матчах с сильными соперниками – Нигерия, Сербия, например. Или Камерун. Считаю, у нас хорошая, сильная сборная.

– Россия отобралась бы на чемпионат мира? 48 команд.

– Да. Почему нет? Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы?

– От кого, на ваш взгляд, зависит, чтобы России дали wild card на ЧМ-2026?

– От тех, кто на самом верху. Нет какого-то определенного конкретного ответа, – сказал вингер «Зенита » и сборной России.