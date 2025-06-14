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Андрей Мостовой считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы? У нас хорошая, сильная сборная»

Андрей Мостовой считает, что сборная России отобралась бы на ЧМ.

Как мы можем оценить силу нынешней сборной?

– Отталкиваться в оценках нужно в матчах с сильными соперниками – Нигерия, Сербия, например. Или Камерун. Считаю, у нас хорошая, сильная сборная.

Россия отобралась бы на чемпионат мира? 48 команд.

– Да. Почему нет? Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы?

От кого, на ваш взгляд, зависит, чтобы России дали wild card на ЧМ-2026?

– От тех, кто на самом верху. Нет какого-то определенного конкретного ответа, – сказал вингер «Зенита» и сборной России. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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