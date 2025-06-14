4

Андрей Мостовой о футболе: «Российский смотрю, а европейский – нет. Только ЛЧ»

Андрей Мостовой признался, что не смотрит европейский футбол.

– На пресс-подходе в Минске вы честно сказали, что матч годичной давности сборных России и Беларуси не смотрели. Как можно не смотреть футбол?

– Российский смотрю, а европейский – честно говоря, нет. Только Лигу чемпионов.

– Как можно не смотреть сборную?

– Я в отпуске был. Счет посмотрел, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?12516 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бавария» видит в Шешко преемника Кейна. Беньямина хотели купить еще прошлым летом – тогда Харри перевели бы на позицию «десятки»
35 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
1226 минут назад
Отвлекитесь – медитативная игра на бесконечные броски фишек
10 минут назадТесты и игры
Жерар Пике: «У Энрике менталитет настоящего лидера, ему не нужны суперзвезды – нужна команда. «ПСЖ» без Мбаппе стал больше похож на команду и показывал лучший футбол в Европе»
518 минут назад
Кафу о 0:5 в финале ЛЧ: «Такой матч случается раз в сто лет. Жаль «Интер», но так пропускать – ненормально. В «ПСЖ» были Месси, Неймар, Мбаппе, но трофеи не выигрываются за счет имен»
1232 минуты назад
Мостовой рассмотрел бы предложение ЦСКА о работе тренером: «Будем разговаривать. Я давно готов, 30 лет в футбол играл. Но на любой вариант не соглашусь»
3051 минуту назад
«Интер» готов за 35-40 млн евро продать Чалханоглу, интересующего «Галатасарай» и саудовцев. На замену Хакану могут взять Ровеллу из «Лацио»
756 минут назад
«Наполи» заинтересован в Лукмане. «Аталанта» хочет 60 млн евро за нападающего
9сегодня, 18:09
Тареми не сыграет за «Интер» на клубном ЧМ – перемещение из Ирана слишком рискованно. Форвард в безопасности
23сегодня, 18:09
Дьокереш предпочитает «Арсенал» «МЮ». Лондонцы выбирают между форвардом «Спортинга» и Шешко
33сегодня, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья» хотят подписать Селихова. Клуб также рассматривает Дюпина, Кокарева и Имамова на позицию вратаря (Иван Карпов)
23 минуты назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания победила Румынию, Франция играет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
19 минут назадLive
Мостовой о Челестини в ЦСКА: «Неоднозначная кандидатура, но цыплят по осени считают. Судить будем по результату. У нас много было и нефутбольных людей»
813 минут назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды разгромили Германию, Англия сыграла вничью с Норвегией
314 минут назад
Робби Уильямс записал гимн, который будет звучать перед всеми матчами турниров ФИФА. Песню под названием Desire презентуют на КЧМ
317 минут назад
Быстров о Карпине: «Я против совмещения. Тренер сборной не должен работать в клубе! Это неправильно!»
428 минут назад
Наумов раскритиковал «Локо»: «Не удивлюсь, если Пиняев уйдет бесплатно в «Спартак», «Зенит», ЦСКА. В свое время Глушакову надоел бардак в клубе – и он стал чемпионом в «Спартаке»
934 минуты назад
Губерниев о совмещении Карпина: «Какой смысл сейчас об этом говорить, когда сборная играет полтора матча в год? Тренирует – и прекрасно. Получает практику – без проблем»
235 минут назад
«Ахмат» и «Оренбург» обсуждают трансфер Мансильи за 2 млн евро (Иван Карпов)
343 минуты назад
«Касинтура женился на гражданке России, теперь он быстро сможет получить паспорт». Газизов об ангольском хавбеке махачкалинского «Динамо»
5сегодня, 17:49