Андрей Мостовой о футболе: «Российский смотрю, а европейский – нет. Только ЛЧ»
Андрей Мостовой признался, что не смотрит европейский футбол.
– На пресс-подходе в Минске вы честно сказали, что матч годичной давности сборных России и Беларуси не смотрели. Как можно не смотреть футбол?
– Российский смотрю, а европейский – честно говоря, нет. Только Лигу чемпионов.
– Как можно не смотреть сборную?
– Я в отпуске был. Счет посмотрел, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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