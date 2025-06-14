Андрей Мостовой о футболе: «Российский смотрю, а европейский – нет. Только ЛЧ»

Андрей Мостовой признался, что не смотрит европейский футбол.

– На пресс-подходе в Минске вы честно сказали, что матч годичной давности сборных России и Беларуси не смотрели. Как можно не смотреть футбол?

– Российский смотрю, а европейский – честно говоря, нет. Только Лигу чемпионов.

– Как можно не смотреть сборную?

– Я в отпуске был. Счет посмотрел, – сказал полузащитник «Зенита » и сборной России.