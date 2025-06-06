«Арсенал» официально связался с «Лейпцигом» насчет Шешко. Немецкий клуб не хотел продавать лучшего бомбардира, но изменил позицию, когда не попал в ЛЧ

«Арсенал» обсуждает с «Лейпцигом» трансфер Беньямина Шешко.

Sky Sports сообщает, что лондонцы официально обратились к немецкому клубу по поводу перехода форварда. «Канониры» изучают условия возможной сделки, но предложения пока не делали.

Отмечается, что «Арсенал » также прорабатывает другие варианты усиления позиции нападающего, среди которых – Виктор Дьокереш из «Спортинга».

«Лейпциг » не хотел продавать Шешко , но стал рассматривать такую возможность после того, как не попал в Лигу чемпионов.

В Бундеслиге-2024/25 Беньямин забил 13 голов – больше всех в клубе.