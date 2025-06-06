«Арсенал» официально связался с «Лейпцигом» насчет Шешко. Немецкий клуб не хотел продавать лучшего бомбардира, но изменил позицию, когда не попал в ЛЧ
«Арсенал» обсуждает с «Лейпцигом» трансфер Беньямина Шешко.
Sky Sports сообщает, что лондонцы официально обратились к немецкому клубу по поводу перехода форварда. «Канониры» изучают условия возможной сделки, но предложения пока не делали.
Отмечается, что «Арсенал» также прорабатывает другие варианты усиления позиции нападающего, среди которых – Виктор Дьокереш из «Спортинга».
«Лейпциг» не хотел продавать Шешко, но стал рассматривать такую возможность после того, как не попал в Лигу чемпионов.
В Бундеслиге-2024/25 Беньямин забил 13 голов – больше всех в клубе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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