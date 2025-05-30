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«Арсенал» и «Лейпциг» обсуждают трансфер Шешко и структуру выплаты отступных в 80 млн евро

«Арсенал» продолжает работу над трансфером Беньямина Шешко.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сейчас внимание клуба сосредоточено на сделке по трансферу нападающего «Лейпцига». При этом Виктор Дьокереш из «Спортинга» по-прежнему занимает высокое место в списке кандидатов.

Несколько дней назад в Лондоне уже состоялась встреча Марселя Шефера и Андреа Берты, переговоры касательно Шешко продолжаются.

По-прежнему неясно, сможет ли «Арсенал» позволить себе полностью выплатить отступные в размере более 80 млн евро. В настоящее время ведутся обсуждения возможной структуры оплаты.

В Бундеслиге-2024/25 Шешко забил 13 голов в 33 играх – больше всех в клубе. С полной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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