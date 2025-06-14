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ФИФА пересадит часть зрителей на матчах клубного ЧМ, чтобы создать видимость заполненных трибун во время ТВ-трансляции (Daily Mail)

ФИФА пересадит часть зрителей на матчах клубного ЧМ для красоты ТВ-трансляции.

Как передает Daily Mail, ФИФА пересадит болельщиков на места, которые попадают в телевизионную трансляцию, в попытке создать видимость заполненных трибун на матчах клубного чемпионата мира.

Сообщается, что некоторые зрители, купившие билеты, обнаружили, что их места изменились.

Источники в ФИФА утверждают, что ни один болельщик не окажется на месте с более низкой стоимостью, а некоторые даже получат места получше. По их словам, такая стратегия является обычной практикой на крупных спортивных мероприятиях, нормальной процедурой, направленной также на улучшение атмосферы на стадионе.

Ранее сообщалось, что цены на билеты были сильно снижены на фоне низких продаж. Тем, кто приобрел их заранее, были возвращены значительные суммы.

Турнир стартует 15 июня матчем между «Интер Майами» и «Аль-Ахли» на стадионе Hard Rock в Майами. Игра начнется в 03:00 по московскому времени. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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