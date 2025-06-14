Президент Мексики призвала полицию США не арестовывать болельщиков во время матчей Кубка КОНКАКАФ в Калифорнии. В штате прошли протесты из-за иммиграционных рейдов

Президент Мексики призвала власти США не проводить задержания на матче сборной.

Сборная Мексики сыграет с Доминиканской Республикой в матче открытия Кубка КОНКАКАФ.

Игра пройдет в городе Инглвуд в Калифорнии, где на этой и на прошлой неделях прошли акции протеста против иммиграционных рейдов, проводимых Иммиграционной и таможенной полицией США в отношении нелегальных мигрантов. После столкновения с полицией протесты переросли в уличные беспорядки.

«Мы не считаем, что на футбольных матчах будут проводиться какие-либо [иммиграционные] действия… Мы призываем иммиграционную и таможенную полицию США не предпринимать никаких мер», – заявила Клаудия Шейнбаум.

Отвечая на вопрос, посоветует ли она болельщикам идти на матч, президент отметила, что мексиканские консульства в США разработали протоколы помощи своим гражданам в случае задержания.

«Эта информационная кампания, которую мы проводим через консульства, предоставляет всю необходимую информацию о том, как действовать в случае задержания, а также обеспечивает постоянную связь с семьями», – добавила она.