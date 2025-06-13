Льорис о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе: «Социальная напряженность есть во всем мире, но многие наши фанаты – латиноамериканцы, поэтому мы особенно чувствительны к этому»

Уго Льорис высказался об уличных беспорядках в Калифорнии.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против иммиграционных рейдов, приведших к аресту нелегальных иммигрантов. После того как были зафиксированы поджоги и разграбление десятков магазинов, мэр Карен Басс ввела комендантский час. Президент США Дональд Трамп распорядился направить в город четыре тысячи военнослужащих для помощи с восстановлением порядка.

– Январские пожары, нынешние протесты – сейчас в Лос-Анджелесе непросто жить?

– Пожары – это природное явление, и огонь был недалеко от моего дома. А вот недавние события – это другое дело. Социальная напряженность существует во всем мире. Отличие здесь заключается в том, что многие из наших болельщиков – латиноамериканцы, и меры американского правительства затронули их в особенности. Поэтому мы очень чувствительны ко всему этому, – сказал голкипер «Лос-Анджелеса».