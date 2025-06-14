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«Шанхай» Слуцкого проиграл впервые за пять матчей – «Шэньчжэню» (1:3). Команда сохранила лидерство благодаря поражению «Чэнду»

«Шанхай Шэньхуа» уступил «Шэньчжэню» в 14-м туре Суперлиги Китая (1:3).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 28-й минуте Андре Луис вывел шанхайцев вперед, на 36-й Чжан Юйдун сравнял счет. На 2-й добавленной минуте к первому тайму Луис забил второй гол гостей, но мяч отменили из-за нарушения правил.

На 50-й минуте Чжан Юйцзе вывел «Шэньчжэнь» вперед, на 95-й Раде Дугалич забил третий гол хозяев.

«Шанхай» Слуцкого проиграл впервые за пять матчей во всех турнирах и завершил серию из трех крупных побед подряд.

Несмотря на поражение, команда сохранила лидерство в Суперлиге Китая после 14 туров благодаря потере «Чэнду» против «Хэнаня» (2:3).

В следующем матче «Шанхай» 22 июня сыграет в 1/8 финала Кубка Китая в гостях против «Порта» – начало в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoШэньчжэнь Пэн Сити
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
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