Мохаммад Джавад – автор БЕТСИТИ лучшего гола «Динамо» первого круга
Болельщики махачкалинской команды отдали большинство голосов за мяч иранского полузащитника в ворота «Ахмата» в рамках 5-го тура РПЛ.
Голосование проводилось в телеграм-канале клуба и на странице во ВКонтакте. Джаваду удался мощный удар с левой в «девятку» ворот голкипера грозненцев, тот мяч стал единственным в игре. Посмотреть видео с голом можно здесь.
На одном из ближайших домашних матчей махачкалинского «Динамо» игроку будет вручена специальная награда от БЕТСИТИ.
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