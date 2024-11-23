Мохаммад Джавад – автор БЕТСИТИ лучшего гола «Динамо» первого круга

Болельщики махачкалинской команды отдали большинство голосов за мяч иранского полузащитника в ворота «Ахмата» в рамках 5-го тура РПЛ.

Голосование проводилось в телеграм-канале клуба и на странице во ВКонтакте. Джаваду удался мощный удар с левой в «девятку» ворот голкипера грозненцев, тот мяч стал единственным в игре. Посмотреть видео с голом можно здесь .

На одном из ближайших домашних матчей махачкалинского «Динамо» игроку будет вручена специальная награда от БЕТСИТИ.