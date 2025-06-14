«Реал» согласовал контракт с Асенсио до 2031 года. Зарплата защитника увеличится, отступные – 1 млрд евро

Миллард евро – отступные в новом контракте Рауля Асенсио.

По информации As, «Реал » продлил соглашение с 22-летним центральным защитником до 2031 года.

Действующий договор действует до 2026 года.

По новому контракту зарплата испанского футболиста значительно увеличится, а сумма отступных в договоре составит миллиард евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги защитник провел 23 матча и сделал одну голевую передачу.