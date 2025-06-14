«Реал» согласовал контракт с Асенсио до 2031 года. Зарплата защитника увеличится, отступные – 1 млрд евро
Миллард евро – отступные в новом контракте Рауля Асенсио.
По информации As, «Реал» продлил соглашение с 22-летним центральным защитником до 2031 года.
Действующий договор действует до 2026 года.
По новому контракту зарплата испанского футболиста значительно увеличится, а сумма отступных в договоре составит миллиард евро.
В прошедшем сезоне Ла Лиги защитник провел 23 матча и сделал одну голевую передачу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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