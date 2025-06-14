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Почеттино о сборной США: «Проблема в том, что футбол здесь считается приятной игрой. В других странах это спортивная битва»

Маурисио Почеттино подчеркнул, что в США по-другому относятся к футболу.

Аргентинский специалист возглавил национальную команду в сентябре 2024 года.

«Я рассматриваю это как интересный вызов. Это отличная возможность вместе создать наследие и войти в историю.

Проблема здесь, в США, в том, что футбол считается приятной игрой. Но в других странах это игра, в которой нужно сражаться, бороться... Это спортивная битва.

Нам нужно понимать, что футбол – это коллективная команда, а сборная США по футболу – это нечто большее, чем просто название», – сказал главный тренер сборной США Почеттино.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fox Sports
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