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«Фенербахче» сделал Влаховичу выгодное предложение. Переговоры между клубами только начались (Альфредо Педулла)

Душан Влахович может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Подписать сербского нападающего пытается «Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, турецкий клуб сделал футболисту выгодное предложение, но переговоры между сторонами только начались.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» запросит 35 миллионов евро за трансфер.

В прошедшем сезоне Душан Влахович забил 10 голов и сделал 4 передачи в 29 матчах Серии А.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2218 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Альфредо Педуллы
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoФенербахче
logoДушан Влахович
logoЮвентус
logoвысшая лига Турция
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