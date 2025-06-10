Ловчев об уходе Николича из ЦСКА: «Удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Вокруг них прыгают, крутятся, а свои…»

Евгений Ловчев прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.

Сербский специалист покинул пост главного тренера армейцев. Он возглавлял команду с лета прошлого года.

«Уход Николича – удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои…

Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», – сказал бывший футболист «Спартака».

Николич об уходе из ЦСКА: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах»