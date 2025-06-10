Ловчев об уходе Николича из ЦСКА: «Удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Вокруг них прыгают, крутятся, а свои…»
Евгений Ловчев прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.
Сербский специалист покинул пост главного тренера армейцев. Он возглавлял команду с лета прошлого года.
«Уход Николича – удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои…
Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», – сказал бывший футболист «Спартака».
Николич об уходе из ЦСКА: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах»
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
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