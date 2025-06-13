«Динамо» выложило видео с текстом: «Кто новый тренер? 22:00». Телеграм РПЛ ответил роликом со словами Карпина в эфире «Что? Где? Когда?»: «Я доволен, да, я доволен»
«Динамо» анонсировало назначение нового главного тренера.
Московский клуб опубликовал ролик, демонстрирующий «ВТБ Арену», на экране которой сперва появляется надпись «КТО главный тренер «Динамо»?», затем – «22:00», а в конце – логотип Первого канала. Все это сопровождается фрагментом арии Германа из оперы «Пиковая дама», звучащим также в заставке передачи «Что? Где? Когда?»: «Что наша жизнь? Игра!»
В телеграм-канале Мир РПЛ в ответ на публикацию «Динамо» появился отрывок из «Что? Где? Когда?», в котором ведущий спрашивает у Карпина: «Валерий, вас можно поздравить, вы довольны?» Тренер на это отвечает: «Ну, я доволен, да, я доволен».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26358 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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