«Динамо» выложило видео с текстом: «Кто новый тренер? 22:00». Телеграм РПЛ ответил роликом со словами Карпина в эфире «Что? Где? Когда?»: «Я доволен, да, я доволен»

«Динамо» анонсировало назначение нового главного тренера.

Московский клуб опубликовал ролик, демонстрирующий «ВТБ Арену », на экране которой сперва появляется надпись «КТО главный тренер «Динамо »?», затем – «22:00», а в конце – логотип Первого канала. Все это сопровождается фрагментом арии Германа из оперы «Пиковая дама», звучащим также в заставке передачи «Что? Где? Когда?»: «Что наша жизнь? Игра!»

В телеграм-канале Мир РПЛ в ответ на публикацию «Динамо» появился отрывок из «Что? Где? Когда?», в котором ведущий спрашивает у Карпина: «Валерий , вас можно поздравить, вы довольны?» Тренер на это отвечает: «Ну, я доволен, да, я доволен».