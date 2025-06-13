  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» выложило видео с текстом: «Кто новый тренер? 22:00». Телеграм РПЛ ответил роликом со словами Карпина в эфире «Что? Где? Когда?»: «Я доволен, да, я доволен»
Видео
23

«Динамо» выложило видео с текстом: «Кто новый тренер? 22:00». Телеграм РПЛ ответил роликом со словами Карпина в эфире «Что? Где? Когда?»: «Я доволен, да, я доволен»

«Динамо» анонсировало назначение нового главного тренера.

Московский клуб опубликовал ролик, демонстрирующий «ВТБ Арену», на экране которой сперва появляется надпись «КТО главный тренер «Динамо»?», затем – «22:00», а в конце – логотип Первого канала. Все это сопровождается фрагментом арии Германа из оперы «Пиковая дама», звучащим также в заставке передачи «Что? Где? Когда?»: «Что наша жизнь? Игра!»

В телеграм-канале Мир РПЛ в ответ на публикацию «Динамо» появился отрывок из «Что? Где? Когда?», в котором ведущий спрашивает у Карпина: «Валерий, вас можно поздравить, вы довольны?» Тренер на это отвечает: «Ну, я доволен, да, я доволен».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26358 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoВалерий Карпин
ВТБ Арена
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
телевидение
logoДинамо Москва
logoПервый канал
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Во «Фламенго» заявили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по Жерсону
88 минут назад
«Ювентус» «одержим» Дьокерешем и работает над трансфером. Форвард запрашивает 10 млн евро в год
1224 минуты назад
Джон Терри: «Я хочу быть главным тренером. Но англичане не получают тех шансов, что есть у иностранцев в АПЛ»
6355 минут назад
Матчи «МЮ» – самые популярные у зрителей АПЛ. Падение рейтингов лиги на Sky Sports и TNT Sports не затронуло манкунианцев – возможно, из-за фанатов других команд, желающих «понасмехаться»
32сегодня, 17:01
«Монако» и Погба обсуждают переход. Переговоры идут хорошо
12сегодня, 16:55
Де Дзерби про Италию: «Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. У нас нет талантливых игроков, не считая 4-5, уровень низок»
12сегодня, 16:44
Юрий Горшков: «Зенит» набрал 66 очков и не выиграл титул – нонсенс! Главная причина – качественная игра «Краснодара»
12сегодня, 16:44
Агент Нико Уильямса встретился с Деку, чтобы обсудить возможность трансфера. Вингер интересен «Арсеналу» и «Баварии», но предпочел бы перейти в «Барсу» (Diario Sport)
47сегодня, 16:36
«Барселона» и «Монако» согласовывают последние детали аренды Фати
5сегодня, 16:34
Клод Макелеле: «Рад «Золотому мячу» Родри. В мое время внимание уделяли форвардам, вингерам, но опорник – одна из самых важных позиций. Сейчас это «роль Кайседо», он хорош»
7сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Испания победила Данию, Румыния играет с Черногорией, Германия встретится с Нидерландами в субботу, Англия – с Норвегией
сегодня, 16:55
Льорис о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе: «Социальная напряженность есть во всем мире, но многие наши фанаты – латиноамериканцы, поэтому мы особенно чувствительны к этому»
7 минут назад
Саудовский «Аль-Ахли» рассматривает Постекоглу на пост главного тренера
11 минут назад
«Фламенго» планирует подписать Барко. На трансфер хотят потрать большую часть денег за Жерсона, хавбеку «Спартака» предложат высокую зарплату
312 минут назад
Гути о лидерах «Реала»: «Винисиус и Мбаппе, Беллингем, Родриго. Килиан должен стремиться выиграть титулы для команды, а не просто провести отличный сезон»
132 минуты назад
Шкриньяр предложен «Наполи», «Галатасарай» и «Фенербахче» тоже хотят подписать защитника. «ПСЖ» намерен отдать Милана в аренду и взять на себя большую часть зарплаты в 9 млн евро
232 минуты назад
Сергей Гуренко: «Карпин в «Динамо» будет бороться за чемпионство. Это не кот в мешке, он знает российский футбол»
438 минут назад
«Интер» намерен подписать Бонни из «Пармы». Контракт с 21-летним форвардом уже согласован (Николо Скира)
541 минуту назад
Денис Бояринцев: «Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь. Нравилась работа Лички, не понимаю, почему его убрали»
549 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Наши ребята имеют шансы выигрывать еврокубки в будущем. Как победил сейчас Сафонов»
6сегодня, 16:58