Сергей Гуренко: «Карпин в «Динамо» будет бороться за чемпионство. Это не кот в мешке, он знает российский футбол»

Сергей Гуренко высказался о «Динамо» и Валерии Карпине.

«Карпин заслужил назначение в «Динамо » работой в «Ростове». Только положительно к этому отношусь. Он выжимал максимум из команды в «Ростове», но с футболистами московского «Динамо» будет бороться за чемпионство.

Что касается его спартаковского прошлого, самое главное, чтобы был хороший тренер – неважно, какое у него прошлое. В России не осталось традиций. Если взять «Спартак», сколько там работало иностранцев? В «Локомотиве» вообще немцы работали! Карпин – свой!

Это специалист, который знает российский футбол. Это не кот в мешке. Конечно, всегда будет кому-то нравиться, а кому-то — нет. Это логично. Я считаю, что с приходом Карпина в «Динамо» чемпионат России станет интереснее», – сказал экс-игрок «Локомотива».