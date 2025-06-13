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Гути о лидерах «Реала»: «Винисиус и Мбаппе, Беллингем, Родриго. Килиан должен стремиться выиграть титулы для команды, а не просто провести отличный сезон»

Гути не считает Килиана Мбаппе единственным лидером в «Реале».

– Кто, по-вашему, настоящий лидер команды: Винисиус или Мбаппе?

– Оба. А также Беллингем, Родриго... У «Реала» отличные игроки.

Мбаппе наделал много шума своим приходом и отличным сезоном, но речь идет о коллективных результатах, а не только об индивидуальных.

Игроки такого типа должны стремиться не просто провести отличный сезон для себя, но и выиграть титулы для команды, – заявил экс-полузащитник «Мадрида».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРодриго
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoГути
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