«Барселона» рассматривает трансфер Нико Уильямса (Жота Жорди)

Нико Уильямс может перейти в «Барселону» из «Атлетика».

Каталонский клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего вингера сборной Испании, сообщил журналист Жота Жорди в эфире El Chiringuito de Jugones.

«Нико Уильямс – темная лошадка «Барсы». Он не просто еще один вариант для усиления. Клубу действительно нравится его профиль как с точки зрения потенциала, так и стиля игры. Он идеально подходит для системы клуба», – сказал Жорди.

По его словам, в ближайшие недели могут произойти какие-то шаги в отношении возможной сделки.

Ранее сообщалось , что сине-гранатовые решили не покупать Уильямса летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки. Отступные футболиста – 58 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь .