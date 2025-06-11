«Барселона» рассматривает трансфер Нико Уильямса (Жота Жорди)
Нико Уильямс может перейти в «Барселону» из «Атлетика».
Каталонский клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего вингера сборной Испании, сообщил журналист Жота Жорди в эфире El Chiringuito de Jugones.
«Нико Уильямс – темная лошадка «Барсы». Он не просто еще один вариант для усиления. Клубу действительно нравится его профиль как с точки зрения потенциала, так и стиля игры. Он идеально подходит для системы клуба», – сказал Жорди.
По его словам, в ближайшие недели могут произойти какие-то шаги в отношении возможной сделки.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые решили не покупать Уильямса летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки. Отступные футболиста – 58 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Razón
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