Макелеле включил Зидана, Роналдо, Баллака, Йерро и Анри в команду для игры 5 на 5: «Зинедин – волшебник, если у тебя проблема, он ее решал. А Роналдо говорил: «Дай мяч и ни о чем не волнуйся»
В сборную нужно было выбрать футболистов, с которыми экс-полузащитник «Реала» и сборной Франции успел поиграть в течение карьеры.
«Зидан, потому что если у тебя проблема, то ты даешь ему мяч – и он ее решает. Он словно волшебник. Когда ты играешь с ним, все становится простым.
Роналдо, бразилец. Это нужно было видеть своими глазами. Он ни к чему не относился серьезно, все время шутил. Поразительно. Он говорил мне: «Дай мне мяч и ни о чем не волнуйся. Выполни свою работу и отдай мне мяч».
Баллак. Немецкий менталитет. Когда он пришел в «Челси», он привнес боевой дух, дал молодым игрокам понять, что профессиональный футбол – это высокий уровень, нужно быть готовыми.
Фернандо Йерро. Он капитан.
И Тьерри Анри. Мы с ним постоянно смеялись, это был мой человек. Когда ты играешь рядом с таким футболистом, ты понимаешь, что иногда будешь проигрывать, но чаще – выигрывать», – сказал Макелеле.