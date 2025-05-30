Макелеле включил Зидана, Роналдо, Баллака, Йерро и Анри в команду для игры 5 на 5: «Зинедин – волшебник, если у тебя проблема, он ее решал. А Роналдо говорил: «Дай мяч и ни о чем не волнуйся»

Клод Макелеле составил команду для игры пять на пять.

В сборную нужно было выбрать футболистов, с которыми экс-полузащитник «Реала » и сборной Франции успел поиграть в течение карьеры.

«Зидан , потому что если у тебя проблема, то ты даешь ему мяч – и он ее решает. Он словно волшебник. Когда ты играешь с ним, все становится простым.

Роналдо , бразилец. Это нужно было видеть своими глазами. Он ни к чему не относился серьезно, все время шутил. Поразительно. Он говорил мне: «Дай мне мяч и ни о чем не волнуйся. Выполни свою работу и отдай мне мяч».

Баллак . Немецкий менталитет. Когда он пришел в «Челси», он привнес боевой дух, дал молодым игрокам понять, что профессиональный футбол – это высокий уровень, нужно быть готовыми.

Фернандо Йерро. Он капитан.

И Тьерри Анри. Мы с ним постоянно смеялись, это был мой человек. Когда ты играешь рядом с таким футболистом, ты понимаешь, что иногда будешь проигрывать, но чаще – выигрывать», – сказал Макелеле.