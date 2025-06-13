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«Милан» интересуется хавбеком «Валенсии» Геррой

«Милан» интересуется Хави Геррой из «Валенсии».

Испанский клуб не смог продлить контракт с полузащитником и сейчас ожидает поступления официального предложения.

Как сообщает Marca, подписание 22-летнего футболиста рассматривает «Милан», который ищет игрока в центр поля после ухода Тейани Рейндерса. 

В минувшем сезоне Ла Лиги Герра сыграл 36 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМилан
logoВаленсия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoХави Герра Морено
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