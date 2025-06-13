«Милан» интересуется хавбеком «Валенсии» Геррой

«Милан» интересуется Хави Геррой из «Валенсии».

Испанский клуб не смог продлить контракт с полузащитником и сейчас ожидает поступления официального предложения.

Как сообщает Marca, подписание 22-летнего футболиста рассматривает «Милан », который ищет игрока в центр поля после ухода Тейани Рейндерса.

В минувшем сезоне Ла Лиги Герра сыграл 36 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .