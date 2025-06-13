Зинченко заинтересован в переходе в «Милан». Итальянцы могут подписать защитника «Арсенала» в случае продажи Тео
Александр Зинченко заинтересован в переходе в «Милан».
Итальянский клуб рассматривает варианты замены Тео Эрнандеса.
Ранее появилась информация, что миланцы не достигли договоренности о продаже защитника в «Атлетико».
«Милан» уже определил Александра Зинченко как замену Тео, самому футболисту интересен вариант с переходом в клуб. Но перед этим «россонери» необходимо продать французского футболиста.
В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча за «Арсенал» во всех турнирах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
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