Зинченко заинтересован в переходе в «Милан». Итальянцы могут подписать защитника «Арсенала» в случае продажи Тео

Александр Зинченко заинтересован в переходе в «Милан».

Итальянский клуб рассматривает варианты замены Тео Эрнандеса.

Ранее появилась информация , что миланцы не достигли договоренности о продаже защитника в «Атлетико».

«Милан » уже определил Александра Зинченко как замену Тео, самому футболисту интересен вариант с переходом в клуб. Но перед этим «россонери» необходимо продать французского футболиста.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча за «Арсенал » во всех турнирах.