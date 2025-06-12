«Пари НН» может возглавить экс-тренер «Ариса» Шпилевский. Встреча губернатора Нижегородской области с Осинькиным прошла неудачно (Иван Карпов)
Экс-тренер «Ариса» Алексей Шпилевский может возглавить «Пари НН».
В четверг нижегородский клуб объявил об отставке Виктора Гончаренко.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Пари НН» решил обратиться к кандидатуре Шпилевского после неудачных переговоров губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с экс-тренером «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным и его агентом Павлом Андреевым.
Отмечается, что после ухода из «Ариса» Шпилевский был близок к тому, чтобы возглавить «Легию», но болельщики польского клуба выступили против его назначения по политическим причинам. Также белорусский специалист вел переговоры с пражской «Спартой».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24329 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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