Генсек РФС про Англию: «Если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок – с точки зрения как клубного футбола, так и международных соревнований»
– Была еще информация, что с лета английские клубы получили право действовать на трансферном рынке без одобрения федерации. Это шаг вперед для нашего возвращения?
– Конечно. Это же значит, что коллеги сразу просчитывали и финансовые вопросы оформления сделки.
Мы же знаем с вами историю ЦСКА, «Вест Хэма» и Николы Влашича, когда английский клуб не может заплатить за игрока.
Значит, есть политика, а есть футбол. Да, внутренне они могут относиться так, как им рассказывают по телевизору.
Но если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок – с точки зрения как клубного футбола, так и игры сборных, международных соревнований.
Им всем запомнился тот позитивный опыт, который они получили во время чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 в Петербурге. И хотят продолжения этого сотрудничества, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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