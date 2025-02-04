Генсек РФС про Англию: «Если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок – с точки зрения как клубного футбола, так и международных соревнований»

Максим Митрофанов высказался отношении Англии к российскому футболу.

– Была еще информация, что с лета английские клубы получили право действовать на трансферном рынке без одобрения федерации. Это шаг вперед для нашего возвращения?

– Конечно. Это же значит, что коллеги сразу просчитывали и финансовые вопросы оформления сделки.

Мы же знаем с вами историю ЦСКА , «Вест Хэма » и Николы Влашича , когда английский клуб не может заплатить за игрока.

Значит, есть политика, а есть футбол. Да, внутренне они могут относиться так, как им рассказывают по телевизору.

Но если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок – с точки зрения как клубного футбола, так и игры сборных, международных соревнований.

Им всем запомнился тот позитивный опыт, который они получили во время чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 в Петербурге. И хотят продолжения этого сотрудничества, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.