Пономарев о Гончаренко: «Слабенький тренер, из дерьма конфетку сделать не может. Приходится плавать из команды в команду, иначе о нем вообще все забудут»

Владимир Пономарев считает Виктора Гончаренко слабым тренером.

Сегодня «Пари НН » объявил об отставке белорусского специалиста.

«Приходится ему плавать из команды в команду. В ЦСКА он вроде неплохо работал, но там и до него уже готовая команда была. А потом у него, конечно, вообще не получается. Все хотят работать тренером, но не всем это удается. Я не считаю Гончаренко великим, он обычный тренер, который не может из дерьма конфетку сделать.

Что с ним сделаешь, ну пойдет наверняка в другую команду тренировать, потому что если сейчас поставит карьеру на паузу, о нем вообще все забудут, станет никому не нужен.

Ничего удивительного в этой отставке нет. У него не получается добиться результатов, потому что Гончаренко – слабенький тренер. Быть хорошим тренером – большое искусство, не каждому это дано. Вдумчивых тренеров очень мало», – сказал бывший защитник ЦСКА.